В Одессе подгоревшая еда чуть не убила маленького ребенка

Пожар вспыхнул в квартире на 10-м этаже шестнадцатиэтажной высотки на ул. Инглези.

Об сообщили в областном управлении ГСЧС.

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Около 19:16 6 ноября спасателям поступило сообщение о возгорании в квартире 16-ти этажного жилого дома.

На месте было установлено, что произошло подгорание пищи в квартире на 10 этаже.

В квартире находился пятилетний ребенок, который отравился продуктами горения. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в Одесскую детскую клиническую больницу.

Соблюдение некоторых правил приготовления пищи поможет избежать беды:

не покидайте кухню, не оставляйте готовящуюся пищу без присмотра;

не держите рядом с плитой полотенца, бумагу, прихватки и другие воспламеняющиеся предметы;

не кладите на сковороду мокрые продукты, перед жаркой протрите их полотенцем – это предотвратит разбрызгивание масла;

держите электрические кабели подальше от плиты;

не заливайте горящее масло водой.

Фото иллюстративное

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