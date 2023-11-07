В Одессе подгоревшая еда чуть не убила маленького ребенка

В Киевском районе Одессы в квартире вспыхнул пожар из-за оставленной на плите пищи, пострадал пятилетний ребенок. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в городскую детскую больницу.
Пожар вспыхнул в квартире на 10-м этаже шестнадцатиэтажной высотки на ул. Инглези.
Об сообщили в областном управлении ГСЧС.
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Около 19:16 6 ноября спасателям поступило сообщение о возгорании в квартире 16-ти этажного жилого дома.
На месте было установлено, что произошло подгорание пищи в квартире на 10 этаже.
В квартире находился пятилетний ребенок, который отравился продуктами горения. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в Одесскую детскую клиническую больницу.
Соблюдение некоторых правил приготовления пищи поможет избежать беды:
- не покидайте кухню, не оставляйте готовящуюся пищу без присмотра;
- не держите рядом с плитой полотенца, бумагу, прихватки и другие воспламеняющиеся предметы;
- не кладите на сковороду мокрые продукты, перед жаркой протрите их полотенцем – это предотвратит разбрызгивание масла;
- держите электрические кабели подальше от плиты;
- не заливайте горящее масло водой.
Фото иллюстративное
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