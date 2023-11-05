Одесита вбив його ж автомобіль: подробиці

Нещасний випадок стався суботнім вечором, 4 листопада 2023 року, в Одесі: чоловік загинув під час ремонту свого автомобіля.
Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, трагедія сталася на вулиці Авіаційній. Рятувальники, що прибули на виклик, витягли з-під авто тіло загиблого 1983 року народження.
Зазначимо, що подібний випадок мав місце тижнем раніше – у селищі Степове 60-річний чоловік лагодив у гаражі свою машину, і та несподівано злетіла з домкрата, буквально розчавивши свого власника.
Крім того, рятувальники розповіли про ще один смертельний випадок – того ж вечора у місті Рені Ізмаїльського району Одеської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля. У ДТП загинув водій авто. Співробітники ДСНС за допомогою спеціального інструменту вилучили його тіло із салону авто.
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