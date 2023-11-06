Під Одесою Лексус переїхав жінку, яку збив Мерседес

ДТП сталося увечері, 4 листопада, на автодорозі Вінниця – Турбів – Гайсин – Балта – Велика Михайлівка, повідомили у поліції Одеської області.

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Правоохоронці встановили, що водій MERCEDES-BENZ, проїжджаючи неподалік стели Великомихайлівської громади, наїхав на жінку, яка переходила дорогу в невстановленому для цього місці.

“Слідом за вказаним автомобілем рухався автомобіль «LEXUS RX», водій якого здійснив повторний наїзд на тіло жінки та втік з місця події. Співробітники територіального підрозділу поліції розшукали його за 20 км у знайомих”, – повідомили у поліції.

За словами автовласника, він не зрозумів, що наїхав на людину.

Внаслідок автопригоди постраждала жінка загинула.

Обох водіїв перевірили на стан сп’яніння, вони були тверезі.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.