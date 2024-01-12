В Одесі хочуть знести готель-барак на Фонтані

На готель Bianco на 13-й станції Фонтану, який більше схожий на барак, не можуть зареєструвати право власності через заборону суду.

Таке рішення виніс господарський суд Одеської області. А Київська окружна прокуратура Одеси домагається знести будівлю площею 295,6 кв. м, розташовану за адресою Фонтанська дорога, 153д/1. Земельну ділянку, на якій знаходиться об’єкт, планують повернути міській громаді.

Готель-барак звели на місці наливайки. Але всі роботи, які там проводились, в документах називалися “капремонтом”.

Одну справа проти незаконної будівлі прокуратура уже виграла. Раніше прокурорам в господарському суді вдалося довести, що в приватні руки будівля разом із земельною ділянкою потрапила на підставі підроблених документів. А всі справи на реєстрацію права власності визнали незаконними.

Тому правоохоронці відкрили кримінальну справу про незаконне самовільне будівництво на незаконно зайнятій ділянці, ще й підробку усіх супутніх документів. У 2023 році обвинувальний акт направили до Київського райсуду Одеси.

Згідно з документами, власник Bianco — ПП «Бастіон-2015». Фірма кілька разів змінювала юридичну адресу та керівників. На сьогодні її власниками є Аркадій Калініченко та Олена Ільїна. Раніше бенефіціаром був Геннадій Капцов, якому належить ТОВ «Веснянка» з Крижанівки. Це підприємство фігурує у справі про закупівлю квартир для дітей-сиріт за завищеними цінами. Ще одна фірма Капцова під виглядом реконструкції вирішила побудувати восьмиповерховий будинок на Новосельського, 19.

Раніше “Одеське життя” писало, що в історичному центрі Одеси серед пам’яток архітектури побудують багатоповерхівки. Таке рішення прийняли під час засідання члени земельної комісії Одеської ОВА. Мова йде про дві багатоповерхівки на вулиці Новосельського, 39-а та біля Старобазарного скверу – пров. Успенський, 9.