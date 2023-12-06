У центрі Одеси виріс нахаббуд, який демонтують

Про це повідомив Олександр Авдєєв, начальник управління Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міськради.

За його словами, будівництво додаткового поверху почали на місці житлового будинку та квартири, які належить двом фізичним особам.

Ще у вересні 2018 року власники даних приміщень зареєстрували повідомлення про початок будівельних робіт. Однак в управлінні ДАБК виявили порушення у будівництві та зупинили його.

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Але заборона на продовження робіт власника одного з приміщень не зупинила, і вже під час війни він вирішив добудувати ще один поверх.

Як повідомив Авдєєв, за ініціативою ДАБК було проведено обстеження нахаббуду, під час якого встановили факт реконструкції житлового будинку, що розташований на внутрішньодворовій території з улаштуванням третього поверху.

На даний час будівельні роботи зупинені та вживаються заходи щодо демонтажу третього поверху.