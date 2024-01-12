Новости Одессы и Одесской области

В Одессе хотят снести отель-барак на Фонтане

В Одессе хотят снести отель-барак на Фонтане

На гостиницу Bianco на 13-й станции Фонтана, которая больше похожа на барак, не могут зарегистрировать право собственности из-за запрета суда.

На гостиницу Bianco на 13-й станции Фонтана, которая больше похожа на барак, не могут зарегистрировать право собственности из-за запрета суда.

Такое решение вынес хозсуд Одесской области. Киевская окружная прокуратура Одессы добивается снести здание площадью 295,6 кв. м, расположенный по адресу Фонтанская дорога, 153д/1. Земельный участок, на котором находится объект, планируют вернуть городской громаде.

Отель-барак построили на месте наливайки. Но все работы, которые там проводились, в документах назывались «капремонтом».

Одно дело против незаконного здания прокуратура уже выиграла. Ранее прокурорам в хозяйственном суде удалось доказать, что в частные руки здание вместе с земельным участком попало на основании поддельных документов. Все дела на регистрацию права собственности признали незаконными.

Читайте также: Мать киевского судьи отобрала пляж у одесситов (видео)

Поэтому правоохранители возбудили уголовное дело о незаконном самовольном строительстве на незаконно занятом участке, еще и подделку всех сопутствующих документов. В 2023 году обвинительный акт был направлен в Киевский райсуд Одессы.

Согласно документам, владелец Bianco – ЧП «Бастион-2015». Фирма несколько раз меняла юридический адрес и руководителей. На сегодняшний день ее владельцами являются Аркадий Калиниченко и Елена Ильина. Ранее бенефициаром был Геннадий Капцов, которому принадлежит ООО «Веснянка» из Крыжановки. Это предприятие фигурирует в деле о закупке квартир для детей-сирот по завышенным ценам. Еще одна фирма Капцова под видом реконструкции решила построить восьмиэтажное здание на Новосельском, 19.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что в историческом центре Одессы среди памятников архитектуры построят многоэтажки. Такое решение приняли на заседании члены земельной комиссии Одесской ОВА. Речь идет о двух многоэтажках на улице Новосельского, 39-я и возле Старобазарного сквера – пер. Успенский, 9.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить