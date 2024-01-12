В Одессе хотят снести отель-барак на Фонтане

На гостиницу Bianco на 13-й станции Фонтана, которая больше похожа на барак, не могут зарегистрировать право собственности из-за запрета суда.

Такое решение вынес хозсуд Одесской области. Киевская окружная прокуратура Одессы добивается снести здание площадью 295,6 кв. м, расположенный по адресу Фонтанская дорога, 153д/1. Земельный участок, на котором находится объект, планируют вернуть городской громаде.

Отель-барак построили на месте наливайки. Но все работы, которые там проводились, в документах назывались «капремонтом».

Одно дело против незаконного здания прокуратура уже выиграла. Ранее прокурорам в хозяйственном суде удалось доказать, что в частные руки здание вместе с земельным участком попало на основании поддельных документов. Все дела на регистрацию права собственности признали незаконными.

Поэтому правоохранители возбудили уголовное дело о незаконном самовольном строительстве на незаконно занятом участке, еще и подделку всех сопутствующих документов. В 2023 году обвинительный акт был направлен в Киевский райсуд Одессы.

Согласно документам, владелец Bianco – ЧП «Бастион-2015». Фирма несколько раз меняла юридический адрес и руководителей. На сегодняшний день ее владельцами являются Аркадий Калиниченко и Елена Ильина. Ранее бенефициаром был Геннадий Капцов, которому принадлежит ООО «Веснянка» из Крыжановки. Это предприятие фигурирует в деле о закупке квартир для детей-сирот по завышенным ценам. Еще одна фирма Капцова под видом реконструкции решила построить восьмиэтажное здание на Новосельском, 19.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что в историческом центре Одессы среди памятников архитектуры построят многоэтажки. Такое решение приняли на заседании члены земельной комиссии Одесской ОВА. Речь идет о двух многоэтажках на улице Новосельского, 39-я и возле Старобазарного сквера – пер. Успенский, 9.