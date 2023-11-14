Одеський політех хочуть відремонтувати за 32 мільйони

11 листопада керівництво університету “Одеська політехніка” оголосило тендер на капітальний ремонт корпусу майже за 32 мільйони гривень.

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Про це повідомляється на майданчику держзакупівель Prozorro.

У тендерній документації наголошується, що у будівлі Одеської політехніки на проспекті Шевченка, 1-3 планують аварійно-відновлювальні роботи: утеплення фасаду та внутрішні роботи.

Кінцевий термін для подання пропозицій визначено 19 листопада. Аукціон буде проведено 20 листопада.

Капітальний ремонт має бути завершено до кінця 2025 року.

Нагадаємо, Одеський національний політехнічний університет значно постраждав під час ракетного удару рашистів 14 червня 2023 року.

У восьми корпусах навчального закладу було пошкоджено вікна та двері, близько 1000 квадратних метрів вітражів та 1800 квадратних метрів покрівлі. Найбільше постраждав 2-й навчальний корпус, побудований у 1956 році, там вибуховою хвилею знесло дах. Пошкоджено також внутрішні стіни та перегородки – деякі з них просто обвалилися.