Вночі у центрі Одеси горів житловий будинок – є жертва

У ніч на суботу, 26 серпня 2023 року, у Приморському районі Одеси спалахнула одна з квартир у житловому будинку. На пожежі загинув чоловік, повідомляє управління ДСНС на Одещині.
За інформацією рятувальників, горіла квартира на першому поверсі двоповерхового будинку на вулиці Великій Арнаутській.
Щоб локалізувати та повністю ліквідувати спалах на площі 20 квадратних метрів пожежникам знадобилося кілька хвилин.
На місці пожежі знайшли тіло господаря квартири – чоловіка 1957 року народження.
Причина пожежі та сума збитків встановлюються.
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Фото ілюстративне