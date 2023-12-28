В Одесі горить багатоповерховий житловий будинок – в нього влучили уламки збитого дрона (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

У ніч із 28 на 29 грудня російські агресори вкотре атакували Одесу ударними дронами-камікадзе типу “Шахед”. Повідомляється, що уламки одного з безпілотників упали на житлову висотку. Почалася пожежа.
Про те, що пошкодження отримав багатоповерховий будинок в Одесі, повідомляє “Одеське Життя” із посиланням на телеграм-канал очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера. Про те, скільки людей постраждало, наразі невідомо.
Уламками збитого дрона пошкоджено багатоповерхівку в Одесі. Спалахнула пожежа.
Фахівці працюють. Дані про постраждалих уточнюються.
Атака ще продовжується! Одесити та жителі області, дуже прошу: будьте в укриттях, не нехтуйте безпекою!
– написав очільник області.
При цьому ворожі телеграм-канали відразу ж цинічно звинуватили во влучанні сили протиповітряної оборони наших захисників.
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ОНОВЛЕНО 29 грудня о 0:40
Пов’язаний із Силами оборони півдня України телеграм-канал “Миколаївський Ванек” повідомляє, що в Одесі, попередньо, обійшлося без постраждалих.
Більше інформації від влади та ДСНС через час. Фух.
– написав його автор.
Зазначимо, що атака продовжується. Дрони заходять на місто та область хвилями, з різних напрямків.
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