В Одесі горить багатоповерховий житловий будинок – в нього влучили уламки збитого дрона (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Про те, що пошкодження отримав багатоповерховий будинок в Одесі, повідомляє “Одеське Життя” із посиланням на телеграм-канал очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера. Про те, скільки людей постраждало, наразі невідомо.

Уламками збитого дрона пошкоджено багатоповерхівку в Одесі. Спалахнула пожежа. Фахівці працюють. Дані про постраждалих уточнюються. Атака ще продовжується! Одесити та жителі області, дуже прошу: будьте в укриттях, не нехтуйте безпекою!

– написав очільник області.

При цьому ворожі телеграм-канали відразу ж цинічно звинуватили во влучанні сили протиповітряної оборони наших захисників.

ОНОВЛЕНО 29 грудня о 0:40

Пов’язаний із Силами оборони півдня України телеграм-канал “Миколаївський Ванек” повідомляє, що в Одесі, попередньо, обійшлося без постраждалих.

Більше інформації від влади та ДСНС через час. Фух.

– написав його автор.

Зазначимо, що атака продовжується. Дрони заходять на місто та область хвилями, з різних напрямків.

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