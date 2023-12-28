В Одессе горит жилой многоэтажный дом — в него попали обломки сбитого дрона (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

О том, что повреждения получил многоэтажный дом в Одессе, сообщает «Одесская Жизнь», со ссылкой на телеграм-канал главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера. О том, сколько людей пострадало, пока неизвестно.

Обломками сбитого дрона повреждена многоэтажка в Одессе. Вспыхнул пожар. Специалисты работают. Данные о пострадавших уточняются. Атака еще продолжается! Одесситы и жители области, очень прошу: будьте в укрытиях, не пренебрегайте безопасностью!

— написал руководитель области.

При этом вражеские телеграм-каналы сразу же цинично обвинили в случившемся силы противовоздушной обороны наших защитников.

ОБНОВЛЕНО 29 декабря в 0:40

Связанный с Силами обороны юга Украины телеграм-канал «Николаевский Ванек» сообщает, что в Одессе, предварительно, обошлось без пострадавших.

Больше информации от властей и ДСНС через время. Фух.

— написал его автор.

Отметим, что атака продолжается. Дроны заходят на город и область волнами, с разных направлений.

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