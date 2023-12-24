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Вибухи в Одесі: повідомляється про збитого бомбардувальника (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Вибухи в Одесі: повідомляється про збитого бомбардувальника (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Недільного вечора, 24 грудня 2023 року, коли українці вперше відзначають різдвяне Святвечір за нещодавно прийнятим новоюліанським календарем, російські агресори, мабуть, вирішили не залишитися осторонь і «привітати» зокрема одеситів, пустивши на місто ракету повітряного базування.

Оголошено повітряну тривогу. В Одесі чули вибухи.

Як пишуть моніторингові Телеграм-канали, ймовірно, ворог випустив по місту ракету Х-59 або Х-31П. Проте сили протиповітряної оборони успішно її ліквідували.

Також є інформація про збиття авіабомбардувальника Су-30, який і пускав ракету. Але офіційного підтвердження від військових наразі немає.

Голова Одеської ОВ Олег Кіпер закликає мешканців Одеси і особливо Одеського району залишатися в укриттях, оскільки загроза ще не минула.

О 21:33 пролунав відбій тривоги, але лише через кілька хвилин тривогу оголосили знову.

Повідомляється, що у бік Одеси та Чорноморська рухаються кілька груп ударних безпілотників.

ОНОВЛЕНО:

Попередньо інформація про збиття ворожого борту не підтверджується, пише Телеграм-канал «Миколаївський Ванек».

«Збиття СУ-30СМ, на жаль, не підтверджую, детонація в районі Залізного Порту не пов’язана із падінням борту. Борт швидше за все або ухилився, або був підбитий», – сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що розслаблятися одеситам поки що зарано: на місто з боку Чорноморська рухаються ударні безпілотники.

Ще одна частина мопедів залітає через Лебедівку курсом на Білгород-Дністровський район.

Тож покидати укриття ще рано. Йде бойова робота.

“Одеське життя” продовжує стежити за ситуацією. Інформація оновлюється…

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