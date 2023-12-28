Понад 200 обстрілів: які наслідки російського терору на Одещині

Про це на брифінгу розповів керівник Одеської обласної прокуратури Ігор Домущої.

Зокрема, здійснено 113 обстрілів ракетною зброєю повітряного, морського та наземного базування: всього понад 203 ракети без урахування збитих силами ППО, 80 обстрілів безпілотниками, два авіаційних бомбардування, сім обстрілів корабельною артилерією, повідомив прокурор.

Внаслідок обстрілів загинули 55 цивільних осіб, з них 2 дітей та поранення 241 цивільна особа, з них 27 дітей.

Прокуратура документує військові злочини, факти порушення норм міжнародного гуманітарного права, збирає доказову базу для притягнення агресора до відповідальності судовими інституціями з міжнародною юрисдикцією.

“Через обстріл отримали пошкодження та руйнування власне майно понад 9000 мешканців Одеського регіону. Зокрема, суттєво пошкоджено понад 300 приватних житлових будинків та квартир, а 53 повністю знищено. Знищено дев’ятиповерховий житловий будинок на 106 квартир. Ще понад 6100 житлових квартир, приватних будинків, навчальних закладів, громадського харчування та інших будівель пошкоджено вибуховою хвилею. Зруйновано та пошкоджено будинки 39 баз відпочинку у прибережній зоні, що належать приватним підприємствам”, – розповів Ігор Домущій.

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Крім того, знищено нежитлові складські приміщення 72 приватних підприємств та господарств, складські приміщення логістичного центру великого супермаркету, великий торговий центр, в якому зберігалося майно та здійснювало свою діяльність понад 300 приватних підприємств, а також будівлю продуктового гіпермаркету “Фоззі”.

Зруйновано понад 130 торгових павільйонів у прибережній зоні, торгового комплексу «7км», а також десятиповерхову будівлю бізнес-центру на проспекті Шевченка.