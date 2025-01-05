Житель Одеської області постраждав через сміття

Увечері суботи, 4 січня, у селі Ширяєве Березовського району Одеської області горіло сміття у дворі приватного житлового будинку. Постраждав господар будинку.
Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, внаслідок пожежі чоловік 1989 року народження отруївся продуктами горіння.
Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
Читайте також:
- В Одесі повербанк став причиною руйнувань та пожежі у квартирі;
- В Одеській області троє дітей загинули від отруєння невідомою речовиною;
- В Одеській області жінка та двоє дітей отруїлися чадним газом.
Фото ілюстративне