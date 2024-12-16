В історичному центрі Одеси від вогню врятували житловий будинок (фото)

Уранці 16 грудня в центрі Одеси за адресою Б. Арнаутська, 109 спалахнула пожежа у житловому приміщенні, що ремонтується. Її оперативно загасили рятувальники.
Як повідомляє журналіст «Одеського життя», який став свідком загоряння, вогнеборці на місце виклику прибули блискавично: їм вистачило всього 2 хвилин.
Діяли грамотно й оперативно – пожежу швидко загасили.
Попередньо причина пожежі – загоряння електропроводки.
Нагадаємо, минулого тижня на пляжі Аркадія згорів непрацюючий заклад відпочинку. На місці пожежі рятувальники виявили загиблого чоловіка. А на Небесній сотні горіло кафе. Увечері суботи знову гасили велику пожежу на Таїровському кладовищі.