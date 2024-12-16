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В історичному центрі Одеси від вогню врятували житловий будинок (фото)

В історичному центрі Одеси від вогню врятували житловий будинок (фото)

Уранці 16 грудня в центрі Одеси за адресою Б. Арнаутська, 109 спалахнула пожежа у житловому приміщенні, що ремонтується. Її оперативно загасили рятувальники.

Як повідомляє журналіст «Одеського життя», який став свідком загоряння, вогнеборці на місце виклику прибули блискавично: їм вистачило всього 2 хвилин.

пожежа 16 грудня

Діяли грамотно й оперативно – пожежу швидко загасили.

пожежа 16 грудня

Попередньо причина пожежі – загоряння електропроводки.

пожежа 16 грудня

Нагадаємо, минулого тижня на пляжі Аркадія згорів непрацюючий заклад відпочинку. На місці пожежі рятувальники виявили загиблого чоловіка. А на Небесній сотні горіло кафе. Увечері суботи знову гасили велику пожежу на Таїровському кладовищі.

 

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