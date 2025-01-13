Інцидент стався сьогодні вдень у квартирі на четвертому поверсі десятиповерхового будинку. Причиною загоряння стало коротке замикання в електромережі. На момент пожежі у квартирі перебувала 8-річна дівчинка.

Дитина одразу повідомила батьків про ситуацію. Мати, яка знаходилася неподалік, швидко повернулася додому та вивела доньку з задимленого приміщення. Дівчинка не постраждала.

Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували загоряння, не давши вогню поширитися на інші квартири. У ДСНС закликають батьків бути уважними та не залишати дітей без нагляду, а також стежити за справністю електроприладів.

Читайте також: