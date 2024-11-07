Новини Одеси та Одеської області

Російські безпілотники атакували Одесу: загорівся житловий будинок

Російські безпілотники атакували Одесу: загорівся житловий будинок

7 листопада Одеса знову зазнала повітряної атаки. Внаслідок нападу пошкоджено та загорівся житловий будинок. По всьому місту було чутно роботу протиповітряної оборони (ППО) та вибухи.

Сигнал повітряної тривоги пролунав о 22:09.

Станом на 23:20 наліт триває. Моніторингові канали повідомляють приблизно про 10 безпілотників, що йдуть кількома хвилями. Спочатку вони заходять з боку моря, потім розділяються та прямують у різні райони.

Періодично в місті чутно звуки стрілянини та вибухів.

Поки що офіційної інформації не надходило, але одеські пабліки пишуть про влучання в житловий будинок та пожежу. Про постраждалих поки не повідомлялося.

“Одеське Життя” продовжує стежити за ситуацією.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk