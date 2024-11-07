Російські безпілотники атакували Одесу: загорівся житловий будинок

7 листопада Одеса знову зазнала повітряної атаки. Внаслідок нападу пошкоджено та загорівся житловий будинок. По всьому місту було чутно роботу протиповітряної оборони (ППО) та вибухи.
Сигнал повітряної тривоги пролунав о 22:09.
Станом на 23:20 наліт триває. Моніторингові канали повідомляють приблизно про 10 безпілотників, що йдуть кількома хвилями. Спочатку вони заходять з боку моря, потім розділяються та прямують у різні райони.
Періодично в місті чутно звуки стрілянини та вибухів.
Поки що офіційної інформації не надходило, але одеські пабліки пишуть про влучання в житловий будинок та пожежу. Про постраждалих поки не повідомлялося.
“Одеське Життя” продовжує стежити за ситуацією.