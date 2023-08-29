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В Одесі знесли незаконно побудований малоквартирний будинок: на черзі ще кілька (фото, відео)

В Одесі знесли незаконно побудований малоквартирний будинок: на черзі ще кілька (фото, відео)

В Одесі на вулиці Магістральній комунальники знесли незаконно побудований малоквартирний будинок. Про це повідомив начальник управління Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міськради Олександр Авдєєв.

За словами Олександра Авдєєва, у реєстрі будівельної діяльності відсутня інформація щодо видачі або реєстрації дозвільних документів на будівництво за цією адресою. Співробітники ДАБК склали відповідний акт. Хаджибейська районна адміністрація видала розпорядження про демонтаж.

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Також він зазначив, що інспектори ДАБК провели перевірки Хаджибейським районом та зафіксували там масові спроби будувати незаконні малоквартирні будинки:

Рейд показав, що найбільше порушень та спроб будувати малоквартирні будинки ми фіксуємо саме у Хаджибейському районі:

  • Горизонтальна, 24а
  • Магістральна, 38, 43 та 44
  • Лещенка, 40
  • Патріотична, 25 та 28
  •  пров. 1-й Кустанайський, 2
  •  Ползунова, 8а/22


У всіх випадках ми подаємо відповідні звернення до правоохоронних органах та будемо добиватися демонтажу та відповідної реакції на порушення, —

написав  Олександр Авдєєв на своїй сторінці у фейсбуці.

Нагадаємо, щоскандально відомий багатоквартирний будинок по вулиці Степова, 38, мають знести за рішенням суду. Адже будівельне підприємство будинок побудувало на самовільно зайнятій земельній ділянці.

Фото та відео: Олександр Авдєєв

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