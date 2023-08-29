В Одесі знесли незаконно побудований малоквартирний будинок: на черзі ще кілька (фото, відео)

В Одесі на вулиці Магістральній комунальники знесли незаконно побудований малоквартирний будинок. Про це повідомив начальник управління Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міськради Олександр Авдєєв.

За словами Олександра Авдєєва, у реєстрі будівельної діяльності відсутня інформація щодо видачі або реєстрації дозвільних документів на будівництво за цією адресою. Співробітники ДАБК склали відповідний акт. Хаджибейська районна адміністрація видала розпорядження про демонтаж.

Також він зазначив, що інспектори ДАБК провели перевірки Хаджибейським районом та зафіксували там масові спроби будувати незаконні малоквартирні будинки:

Рейд показав, що найбільше порушень та спроб будувати малоквартирні будинки ми фіксуємо саме у Хаджибейському районі:

Горизонтальна, 24а

Магістральна, 38, 43 та 44

Лещенка, 40

Патріотична, 25 та 28

пров. 1-й Кустанайський, 2

Ползунова, 8а/22



У всіх випадках ми подаємо відповідні звернення до правоохоронних органах та будемо добиватися демонтажу та відповідної реакції на порушення, —

написав Олександр Авдєєв на своїй сторінці у фейсбуці.

Нагадаємо, щоскандально відомий багатоквартирний будинок по вулиці Степова, 38, мають знести за рішенням суду. Адже будівельне підприємство будинок побудувало на самовільно зайнятій земельній ділянці.

Фото та відео: Олександр Авдєєв