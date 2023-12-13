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Одесит намагався розширити балкон на всю квартиру: що з цього вийшло

Одесит намагався розширити балкон на всю квартиру: що з цього вийшло

Власник квартири на вул. Генерала Петрова, 10 наростив балкон без дозвільних документів. Але конструкцію довелося знести – таке розпорядження Київської райадміністрації Одеської міськради.

Про це повідомили в Одеській міськраді.

Повідомляється, що металевий каркас прибудови примикав до зовнішніх фасадних стін житлової квартири №23. Дозвіл на порушення благоустрою на цю адресу не видавався.

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Після комісійного обстеження 11 грудня 2023 року Управління ДАБК Одеської міськради направило листа до Київської районної адміністрації з проханням ухвалити розпорядження про демонтаж цього незаконно розміщеного об’єкта.

Київська райадміністрація ОМР прийняла відповідне розпорядження. 13 грудня 2023 року власник квартири самостійно демонтував конструкцію.

Нагадаємо, 30 серпня на вулиці Катерининській,6 впав балкон у будинку-пам’ятнику архітектури. На балконі в момент його обвалення знаходилася жінка – господарка квартири.

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