На берегах Дністра в Одеській області знесуть рибальські споруди

Про це повідомили в Департаменті аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОДА.

У департаменті зазначили, що “проаналізувавши стан законності у сфері земельних відносин” на території Маяківської сільської ради, виявили низку порушень. Зокрема, споруди обмежують безоплатний доступ громадян до узбережжя Дністра та островів для загального користування.

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“Встановлено численні факти незаконної забудови невстановленими особами узбережжя водних об’єктів (плавнів, заток, зокрема р. Дністер), стихійні та несанкціоновані місця для риболовлі, самовільно встановлені будівлі, тимчасові споруди, трапи, містки, помости, гідротехнічні споруди, зокрема відсутність документів на право користування земельною ділянкою”, – ідеться в повідомленні.

Голові Маяківської сільської ради до 29 лютого 2024 року доручили провести разом із правоохоронними органами обстеження узбережжя Дністра на території громади та зафіксувати всі факти самовільної забудови.

Якщо власники самовільної забудови не нададуть відповідні дозвільні документи на земельні ділянки – їх демонтують.