В День дарування книг в Національній бібліотеці відбудеться велика бібліоніч тусовка для всіх, хто любить книги та читання. Цьогоріч вона буде присвячена Гаррі Поттеру. В галерї библиотеки Багрицкого та в галереї Міського саду відбудуться відкриття виставок. Відомий одеський музикант Міхаіл Ксіда запрошує відзначити свій день народження у Всесвітній клуб одеситів.

У суботу в бібліотеці Грушевського вас запрошують на лекцію присвячену японському святу дівчат. Про цікаву традицію розкаже Юлія Томашевська-Гарачук. В той же день, на тій же локації пройде лекція про Камасутру. Якщо вас цікавлять інші події – читайте уважно наш огляд.

Всі події як завжди – безкоштовні, деінде вас попросять зробити благодійний внесок та зареєструватися.

Що: Виставка-продаж «Рожевий настрій»

Де: Пасаж, 2 поверх

Коли: 14 – 15 лютого, 13:00-18:30

Що: Презентація книги Георгія Тарченка «На перехресті радості й печалі»

Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 14 лютого, 14:00

Що: Відкриття виставки «Сучасний коллаж»

Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького

Коли: 14 лютого, 14:00

Що: Лекція «Сюрреазізм. Наука, філософія, містика»

Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького

Коли: 14 лютого, 16:00

Що: Велика Одеська Бібліоніч

Де: Пастера, 13, Національна наукова бібліотека

Коли: 14 лютого, 17:00

Що: Відкриття виставки Соні Морозюк «Катарсис Кохання»

Де: Міський сад, галерея «ArtOdessa»

Коли: 14 лютого, 17:00



Що: ​​Міхаіл Ксіда. Концерт до Дня народження

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 14 лютого, 18:00

Що: Зустріч «Галопом по Європах»

Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького

Коли: 15 лютого, 12:00

Що: Лекція «Камасутра»

Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 15 лютого, 13:00

Що: Хіна Мацурі, Японське свято дівчат. Лекція Юлії Томашевської

Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 15 лютого, 15:00



Що: ​​Концерт до Дня закоханих «Любов долає перешкоди, любов збагачує серця»

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 15 лютого, 16:00

Що: ЕкоТворення: Друге життя пластику

Де: Канатна, 6,

Коли:16 лютого, 12:00

Безкоштовний вхід за принесену сировину на переробку або donation від 100 грн.

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