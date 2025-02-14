В День дарування книг в Національній бібліотеці відбудеться велика бібліоніч тусовка для всіх, хто любить книги та читання. Цьогоріч вона буде присвячена Гаррі Поттеру. В галерї библиотеки Багрицкого та в галереї Міського саду відбудуться відкриття виставок. Відомий одеський музикант Міхаіл Ксіда запрошує відзначити свій день народження у Всесвітній клуб одеситів.
У суботу в бібліотеці Грушевського вас запрошують на лекцію присвячену японському святу дівчат. Про цікаву традицію розкаже Юлія Томашевська-Гарачук. В той же день, на тій же локації пройде лекція про Камасутру. Якщо вас цікавлять інші події – читайте уважно наш огляд.
Всі події як завжди – безкоштовні, деінде вас попросять зробити благодійний внесок та зареєструватися.
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Що: Виставка-продаж «Рожевий настрій»
Де: Пасаж, 2 поверх
Коли: 14 – 15 лютого, 13:00-18:30
Що: Презентація книги Георгія Тарченка «На перехресті радості й печалі»
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 14 лютого, 14:00
Що: Відкриття виставки «Сучасний коллаж»
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 14 лютого, 14:00
Що: Лекція «Сюрреазізм. Наука, філософія, містика»
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 14 лютого, 16:00
Що: Велика Одеська Бібліоніч
Де: Пастера, 13, Національна наукова бібліотека
Коли: 14 лютого, 17:00
Що: Відкриття виставки Соні Морозюк «Катарсис Кохання»
Де: Міський сад, галерея «ArtOdessa»
Коли: 14 лютого, 17:00
Що: Міхаіл Ксіда. Концерт до Дня народження
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 14 лютого, 18:00
Що: Зустріч «Галопом по Європах»
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 15 лютого, 12:00
Що: Лекція «Камасутра»
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 15 лютого, 13:00
Що: Хіна Мацурі, Японське свято дівчат. Лекція Юлії Томашевської
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 15 лютого, 15:00
Що: Концерт до Дня закоханих «Любов долає перешкоди, любов збагачує серця»
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 15 лютого, 16:00
Що: ЕкоТворення: Друге життя пластику
Де: Канатна, 6,
Коли:16 лютого, 12:00
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