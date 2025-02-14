Про це повідомляє Телеграм-канал «Одеське життя» з посиланням керівника Миколаївської ОДА Віталія Кіма.

Відповідаючи на запитання журналіста про масштабні проєкти, які планується втілити на Миколаївщині найближчим часом, Віталій Кім згадав про проєкт із розширення траси М-14 до чотирьох смуг:

– Зараз ведемо переговори з південнокорейською компанією щодо будівництва чотирисмугової траси на Одесу, вже опрацьовано питання індустріальних парків, – сказав він.

Зазначимо, ідея розширити Миколаївську трасу до 4 смуг обговорюється ще з 2017 року. Вона мала стати частиною траси, яка зв’яже морські порти України на Чорному морі від Одеси до Херсона.

У вересні 2021 року голови Миколаївської, Одеської та Херсонської облдержадміністрацій звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням розширити трасу М-14 до чотирьох смуг.

У грудні 2021 року Кім повідомив про початок проєктування майбутньої траси. Але проєкт поставили на паузу через відсутність фінансування і поточну ситуацію з безпекою.

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