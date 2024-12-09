Вже зараз потрібні рішення, які дозволять підключити до спільних мереж цілі квартали багатоповерхових новобудов, що знаходяться за межею міста. Про це повідомив Одеський міський голова Геннадій Труханов.

Мер Одеси зазначив, що стара інфраструктура, збудована ще за радянських часів, не розрахована на навантаження сучасного міста, що призводить до проривів та підтоплення вулиць під час опадів.

Читайте також: Одеса знову під загрозою затоплення

Геннадій Труханов повідомив, що тільки на заміну труб потрібно понад 12 млрд. гривень. Також він наголосив, що вже зараз потрібно планувати ці роботи, адже це фундамент, на якому знаходиться місто.

В Одесі хочуть добудувати глибоководний випуск

В Одесі планується відновити будівництво глибоководного випуску стічних вод, на яке вже витратили близько 600 мільйонів грн.

Про це заявила на засіданні комісії з ЖКГ Одеської міськради заступник міського голови Ганна Позднякова.

Вона нагадала, що систему глибоководного випуску почали будувати у 2009 році. Вона мала розвантажити станцію біологічного очищення “Північна”, куди надходить до 70% міської каналізації.

“Роботи з різних причин не завершили, але на 90% він готовий, туди були вкладені колосальні кошти з держбюджету, і якщо ми не хочемо, щоб усе це згнило, потрібно порушувати питання перед Кабміном, щоб отримати дофінансування та завершити глибоководний випуск, передавши його місту чи одразу в оренду “Інфоксводоканалу”, – розповіла Ганна Позднякова.

Нагадаємо, одесити скаржаться на неконтрольований витік каналізаційних стоків на вулиці Каманіна. Смердюча жижа стікає на проїжджу частину і потрапляє в зливову мережу міста.

А на пляжі Калетон виявили іржаву трубу діаметром близько 50 см, з якої здійснюється скидання вод в акваторію Чорного моря.