Одеса знову під загрозою затоплення

На цьому наголосив міський голова Одеси Геннадій Труханов на сесії Одеської міськради 4 грудня.

За словами мера, місто готується взяти споруду на свій баланс, для чого шукають донорів та партнерів. Водночас, як наголосив Труханов, дорога, яка проходить дамбою, обслуговується «Укравтодором», проте правовий статус «того, що під дорогою» досі не визначено.

«Якщо через рік держава не заявить своїх прав на дамбу, ми будемо змушені прийняти її у комунальну власність. І тоді десятки та сотні мільйонів гривень, необхідні для реконструкції греблі», – заявив мер Одеси.

Дамба Хаджибеївського лиману знаходиться на кордоні між Одесою та територією Одеської області. Вже багато років споруда перебуває в аварійному стані, оскільки відтоді, як її збудували в 1932 році, її жодного разу капітально не ремонтували – проводилися лише незначні зміцнювальні роботи.

У той же час, дамба поступово руйнується. Ще з 2003 року її статки визнали аварійним, і у разі її прориву в зоні ризику можуть виявитися тисячі мешканців Суворівського району Одеси.

Раніше «Одеське життя» розповідала, чи буде проведено. довгоочікуваний капремонт Хаджибейської греблі.

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