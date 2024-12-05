Новини Одеси та Одеської області

Одеса знову під загрозою затоплення

Одеса знову під загрозою затоплення

Незважаючи на те, що Одеська громада приймає у комунальну власність аварійну Хаджибейську дамбу, місто не має коштів на її ремонт та утримання, оскільки для цього потрібні сотні мільйонів гривень.

На цьому наголосив міський голова Одеси Геннадій Труханов на сесії Одеської міськради 4 грудня.

За словами мера, місто готується взяти споруду на свій баланс, для чого шукають донорів та партнерів. Водночас, як наголосив Труханов, дорога, яка проходить дамбою, обслуговується «Укравтодором», проте правовий статус «того, що під дорогою» досі не визначено.

«Якщо через рік держава не заявить своїх прав на дамбу, ми будемо змушені прийняти її у комунальну власність. І тоді десятки та сотні мільйонів гривень, необхідні для реконструкції греблі», – заявив мер Одеси.

Дамба Хаджибеївського лиману знаходиться на кордоні між Одесою та територією Одеської області. Вже багато років споруда перебуває в аварійному стані, оскільки відтоді, як її збудували в 1932 році, її жодного разу капітально не ремонтували – проводилися лише незначні зміцнювальні роботи.

У той же час, дамба поступово руйнується. Ще з 2003 року її статки визнали аварійним, і у разі її прориву в зоні ризику можуть виявитися тисячі мешканців Суворівського району Одеси.

Раніше «Одеське життя» розповідала, чи буде проведено. довгоочікуваний капремонт Хаджибейської греблі.

Читайте також: Если дамбу прорвет: как в Одессе готовятся к вероятной катастрофе на Хаджибейском лимане.

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk