В Аркадії вулицею тече каналізація: містяни кілька місяців скаржаться на сморід

Про проблему повідомили в Державній екоінспекції Південно-Західного округу.

Після численних скарг мешканців, екологи зафіксували масштабне забруднення та надішлють офіційного листа до міської ради.

З ініціативи екологів «Інфоксводоканал», що відповідає за водопостачання та водовідведення в місті, провів очищення каналізаційної мережі, але це не призвело до усунення проблеми.

За словами представників «Інфоксводоканалу», джерело проблеми – житловий комплекс, що розташований поблизу. Відповідальність за ситуацію, на думку компанії, має нести кооператив, який обслуговує цей будинок. Однак кооператив, своєю чергою, також відмежовується від цієї ситуації, посилаючись на те, що проблема не перебуває в їхній компетенції.

Мерія поки що також не бере на себе відповідальність, кажуть екологи.

У зв’язку з цим екологічна інспекція вирішила ініціювати створення робочої групи для встановлення відповідальних осіб за скидання каналізаційних стоків, які ухвалюватимуть подальші рішення і вживатимуть необхідних заходів.

«Про подальший розвиток подій повідомимо додатково», – заявили екоінспектори.