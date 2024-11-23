На одеському пляжі знайшли «сюрприз», що погано пахне

Як зазначили у прес-службі Державної екологічної інспекції, на пляжі, неподалік від пірсу, виявили пошкоджену іржею трубу діаметром близько 50 см, з якої здійснюється скидання вод в акваторію Чорного моря.

Для визначення складу та властивостей вод інспектори відібрали проби. Наразі лабораторні дослідження тривають, результати буде оприлюднено згодом, зазначили в екоінспекції.

Також екоінспектори направили запит до Одеської міської ради про надання інформації про балансоутримувача мереж водовідведення, з яких здійснюється скидання в районі пляжу Caleton.

Екологи нагадують, що раніше цей пляж неодноразово отримував міжнародну відзнаку «Блакитний прапор» (Blue Flag), яку присуджують найчистішим пляжам світу за чистотою піску і води.

Раніше одеський пляж Ланжерон назвали одним з найкращих на планеті.