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В Одесі, Чорноморську та Південному посилять оборону портів і безпеку працівників

В Одесі, Чорноморську та Південному посилять оборону портів і безпеку працівників

Незважаючи на регулярні обстріли росією по цивільних суднах і зерносховищах, Україна продовжує бути гарантом продовольчої безпеки світу. Тому питання безпеки портів, персоналу та суден – першочергове.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

Під час робочої поїздки на Одещину віцепрем’єр-міністр з відбудови України Олексій Кулеба наголосив, що стабільна робота українських портів та Українського морського коридору – це гарант продовольчої стабільності у світі.

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Наразі на підхід до портів Одеса, Чорноморськ та Південний очікують 86 суден, які мають експортувати майже 2 мільйони тонн вантажів. Загалом за час дії Українського коридору до портів Великої Одеси зайшло понад 2,8 тисячі суден, якими прямує продукція до понад 50 країн світу.

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«Працюємо над захистом критичної інфраструктури та нашої логістики», – зазначив Кулеба.

За словами міністра, у кожному порту посилять «оборонні заходи». Додатково буде виділено кошти на відновлення інфраструктури одеського порту. Зокрема, це включатиме модернізацію ключових об’єктів і посилення загальної захищеності портових територій.

Для забезпечення захисту персоналу підприємств на території морського порту облаштують мобільні укриття.

Нагадаємо, незважаючи на обстріли одеських портів, найбільша у світі компанія з перевезення морських контейнерів Maersk запускає новий щотижневий фідерний сервіс у порт Чорноморськ.

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