В Одессе, Черноморске и Пивденном усилят оборону портов и безопасность работников

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Во время рабочей поездки в Одесскую область вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба отметил, что стабильная работа украинских портов и Украинского морского коридора — это гарант продовольственной стабильности в мире.

Сейчас на подход к портам Одесса, Черноморск и Пивденный ожидают 86 судов, которые должны экспортировать почти 2 миллиона тонн грузов. Всего за время действия Украинского коридора в порты Большой Одессы зашло более 2,8 тысячи судов, которыми направляется продукция в более 50 стран мира.

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«Работаем над защитой критической инфраструктуры и нашей логистики», — отметил Кулеба.

По словам министра, в каждом порту усилят «оборонительные меры». Дополнительно будут выделены средства на восстановление инфраструктуры одесского порта. В частности, это будет включать модернизацию ключевых объектов и усиление общей защищенности портовых территорий.

Для обеспечения защиты персонала предприятий на территории морского порта обустроят мобильные укрытия.

Напомним, несмотря на обстрелы одесских портов, крупнейшая в мире компания по перевозке морских контейнеров Maersk запускает новый еженедельный фидерный сервис в порт Черноморск.