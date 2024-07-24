В Одесі на Балківській стріляли: у поліції розповіли подробиці

За інформацією правоохоронців, цієї ночі наші патрульним повідомили про стрілянину на вулиці Балківській.

На місці події інспектори з’ясували, що у дворі однієї з багатоповерхівок між громадянами стався конфлікт, під час якого один із них вистрілив із предмета, схожого на пістолет.

Патрульні встановили особу порушника та затримали його. Також, обстеживши прилеглу територію, інспектори виявили предмет, схожий на вогнепальну зброю.

Для з’ясування всіх обставин пригоди викликали слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо. 19 липня біля одеського Привозу натовп напав на поліцейських, і тим довелося стріляти.