В Одесі на Балківській стріляли: у поліції розповіли подробиці

В Одесі на Балківській стріляли: у поліції розповіли подробиці

В Одесі конфлікт сусідів переріс у стрілянину. Порушника затримали предметом, подібним до пістолета, повідомили у прес-службі Патрульної поліції Одеської області.

За інформацією правоохоронців, цієї ночі наші патрульним повідомили про стрілянину на вулиці Балківській.

На місці події інспектори з’ясували, що у дворі однієї з багатоповерхівок між громадянами стався конфлікт, під час якого один із них вистрілив із предмета, схожого на пістолет.

Патрульні встановили особу порушника та затримали його. Також, обстеживши прилеглу територію, інспектори виявили предмет, схожий на вогнепальну зброю.

Для з’ясування всіх обставин пригоди викликали слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо. 19 липня біля одеського Привозу натовп напав на поліцейських, і тим довелося стріляти.

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