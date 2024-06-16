Стрілянина в одеському ресторані: яке рішення ухвалив суд (відео)

Про це повідомили в управлінні Нацполіції в Одеській області.

Нагадаємо, інцидент стався вдень 12 червня в одному з ресторанів на Французькому бульварі.

Двоє підозрюваних, якими виявилися громадяни російської федерації, були затримані на місці події. Особу третього зловмисника, який залишив місце злочину на автомобілі, поліцейські встановили та затримали згодом.

На місці злочину поліцейські вилучили два ножі та три гранати, дві з яких попередньо є бойовими. А згодом після затримання третього підозрюваного – і рушницю.

Всім трьом затриманим повідомили про підозру у хуліганстві, вчиненому з особливою зухвалістю. А одному з росіян – ще й у незаконному носінні, придбанні та зберіганні боєприпасів без передбаченого законом дозволу.

За клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваним запобіжні заходи: росіянам – утримання під вартою без права внесення застави, а одесита – утримання під вартою з правом внесення застави.

Максимальне покарання, яке загрожує правопорушникам, – до семи років позбавлення волі.

Слідство продовжується.

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