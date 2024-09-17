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В Одесі посеред вулиці стріляли в іноземця: що сталося

В Одесі посеред вулиці стріляли в іноземця: що сталося

У Київській області затримали 39-річного жителя Броварів, який влаштував стрілянину по перехожому в Одесі вранці 6 вересня. Йому загрожує до семи років ув’язнення.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Інцидент стався на вулиці Дмитра Донського в Одесі.

Встановлено, що мешканець Броварів уранці 6 вересня з пристрою для відстрілу гумових куль кілька разів вистрілив у 40-річного іноземця, який уже тривалий час жив на Одещині. Він отримав поранення плеча, попереку та спини.

Постраждалого виявили перехожі й зателефонували до «швидкої» та поліції. А стрілець утік.

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Поліцейські переглянули десятки годин записів із камер відеоспостереження, опитали велику кількість громадян, вилучили речові докази з місця стрілянини та призначили експертизи, проаналізували отриману інформацію та відтворили події того дня.

У результаті цих заходів правоохоронці встановили особу стрільця і розшукали його в Броварах, куди він утік одразу після скоєння злочину.

стрілок

Чоловікові повідомили про підозру в хуліганстві. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

 

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