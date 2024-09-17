В Одесі посеред вулиці стріляли в іноземця: що сталося

У Київській області затримали 39-річного жителя Броварів, який влаштував стрілянину по перехожому в Одесі вранці 6 вересня. Йому загрожує до семи років ув’язнення.
Про це повідомили в поліції Одеської області.
Інцидент стався на вулиці Дмитра Донського в Одесі.
Встановлено, що мешканець Броварів уранці 6 вересня з пристрою для відстрілу гумових куль кілька разів вистрілив у 40-річного іноземця, який уже тривалий час жив на Одещині. Він отримав поранення плеча, попереку та спини.
Постраждалого виявили перехожі й зателефонували до «швидкої» та поліції. А стрілець утік.
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Поліцейські переглянули десятки годин записів із камер відеоспостереження, опитали велику кількість громадян, вилучили речові докази з місця стрілянини та призначили експертизи, проаналізували отриману інформацію та відтворили події того дня.
У результаті цих заходів правоохоронці встановили особу стрільця і розшукали його в Броварах, куди він утік одразу після скоєння злочину.
Чоловікові повідомили про підозру в хуліганстві. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.