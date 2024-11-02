Новости Одессы и Одесской области

В Одессе мужчина выстрелил в шею прохожему: что известно

В Одессе мужчина выстрелил в шею прохожему: что известно

В Одессе мужчина в ходе уличного конфликта избил женщину, а после выстрелил в прохожего, который за нее заступился. Стрелка задержали.

Как сообщили в областном управлении полиции, инцидент случился накануне вечером на улице Евгения Танцюры (Генерала Петрова).

Предварительно, правоохранители установили, что между мужчиной и двумя женщинами произошел конфликт, и в итоге мужчина набросился с кулаками на одну из них.

Свидетелем этой сцены оказался случайный прохожий, который заступился за женщину, и в ответ получил пулю в шею, после чего нарушитель с места происшествия скрылся.

Пострадавшего госпитализировали, женщина к врачам за помощью не обращалась.

Стрелка полицейские задержали на соседней улице. При нем было оружие травматического действия.

Суля по обнародованным в соцсетях видео, нападавший был в военной форме.

Сейчас в полиции устанавливают детали произошедшего.

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