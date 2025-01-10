В Одеській області під колесами автопоїзда загинули кінь та його господар

Автопригода сталася близько 19-ї години на автодорозі між населеними пунктами Татарбунари та Дельжилер.

Поліцейські встановили, що кінь, яким керував 67-річний чоловік, вибіг на зустрічну смугу руху, де підвода зіткнулася з автопоїздом, що рухався назустріч.

Унаслідок зіткнення вантажівки з возом загинули кінь та його водій. А 65-річного пасажира підводи з переломом ноги доправили до лікарні.

Водій автопоїзда не постраждав, його перевірили на стан сп’яніння – він у тверезому стані.

«Тіло загиблого чоловіка буде направлено на судово-медичну експертизу, зокрема для встановлення наявності алкоголю в організмі. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, – повідомили в поліції Одеської області.

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