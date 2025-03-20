Про це журналістам повідомив ректор ЮНПУ Андрій Красножон.

Археологічну експедицію очолила доктор історичних наук Світлана Іванова. За словами Красножона, зараз студенти працюють з апаратурою, яка, немов УЗД, сканує все, що є під поверхнею землі. Вона сприймає електромагнітні хвилі, що відбиваються від об’єктів, розташованих під землею, і дає картинку, зрозумілу професіоналам.

«Разом із нашим колегою, геодезистом Іваном Галтуненком, ми продовжили роботи, розпочаті ще до початку повномасштабного вторгнення, і вже маємо натяки на наявність якихось субструкцій, скупчення каменів, що означає наявність фундаменту в районі пам’ятника Дюку де Рішельє», – розповів Андрій Красножон.

Він також нагадав, що розкопки на Приморському бульварі вже велися у 2020 та 2021 роках, однак ділянка напроти фунікулера ніким і ніколи не досліджувалася, і, за прогнозами вчених, саме тут може знаходитися фундамент Хаджибейського замку, взятого штурмом у 1789 році військами де Рібаса.

«Влітку закладемо розкоп згідно з сьогоднішньою розвідкою», – додав ректор ЮНПУ.

Він також зазначив величезну важливість проведених робіт і майбутніх розкопок, адже це дасть змогу локалізувати місцезнаходження і зробити точну датировку віку замку. І зокрема, дати відповідь на запитання, хто його будував – османи чи литовці.

Нагадаємо, що під час розкопок 2020-2021 років археологи не змогли знайти сам замок, але виявили вали артилерійської батареї, яка була прибудована до нього і контролювала своїми гарматами вхід у гавань. Вона з’явилася у 1765 році, напередодні чергової російсько-турецької війни.

Джерело та фото Думська