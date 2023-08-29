В Одесі бойовика-антимайданівця “Мішку-одесита” засудили на 14 років

Одесит, активіст “Антимайдану”, який виступав на боці терористів, заочно отримав вирок суду. Його засудили до 14 років позбавлення волі. Початок строку відбування покарання засудженому обчислюватимуть з дати його затримання.

Про це повідомляють в СБУ

За даними слідства, мешканець Одеси, активіст “Антимайдану”, у липні 2014 року вилетів до Москви, а звідти вʼїхав на окуповану територію Луганської області. Там він приєднався до терористів, вступивши до окремої бригади особливого призначення «Одеса», з місцем дислокації у місті Краснодон (нині Сорокине) Луганської області. На службі він отримав позивний «Міша-одесит».

Згодом зловмисник став членом силового блоку «днр». І по теперішній час, бойовик служить у розвідці «днр», де обіймає посаду командира взводу та має військове звання старшого лейтенанта.

В лавах незаконних збройних формувань він воював проти сил АТО України за контроль над пунктом пропуску Червонопартизанськ (нині Вознесенівка). Брав участь у бойових діях поблизу населених пунктів смт Ізварине, м. Лутугине та низки інших населених пунктів Луганської області, а також м. Вуглегірськ на Донеччині.

Під час досудового розслідування слідчими СБУ провину зрадника повністю доведено.

В СБУ повідомляють, що початок строку відбування покарання засудженому обчислюватимуть з дати його затримання та реального виконання покарання.

Служба безпеки України попереджає про невідворотність покарання за злочини проти державної безпеки України, –

наголосили в СБУ.

Фото: СБУ.

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