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Активіста одеського антимайдану засудили до 14 років ув’язнення

Активіста одеського антимайдану засудили до 14 років ув’язнення

Суд Одеси засудив активіста-антимайданівця, розвідника терористичної організації ДНР до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, чоловік був активістом руху “Одеська дружина, монархісти”. На початку травня 2014 року він приєднався до лав терористичної організації “ДНР”.

Під позивним «Одеса» він спочатку служив у піхоті, а згодом у розвідці так званого «народного ополчення». Воював поблизу населених пунктів Макіївка та Кам’янка Донецької області.

Суд визнав бойовика винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3КК України. За законом створення терористичної групи чи організації карається позбавленням волі терміном від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна чи ні такого.

Зазначимо, що активіста одеського антимайдану засуджено заочно. Затримати його поки що не вдалося. Початком відбування покарання засудженому вважатимуть дату його затримання.

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