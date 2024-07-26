В Ізмаїльському районі жінка за кермом “ВАЗ” на смерть збила дитину

На території Ренійської територіальної громади сталася ДТП, у якій загинув шестирічний хлопчик. Обставини події встановлюють поліцейські.
Як повідомили в поліції Одеської області, трагедія сталася близько 14-ї години в четвер, 25 липня, в межах села Орлівка.
Поліцейські встановили, що 37-річна водійка легковика “ВАЗ” не обрала безпечної швидкості та збила 6-річного хлопчика, коли той вибіг на дорогу.
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди дитина отримала травми, які, на жаль, виявилися несумісними з життям. Хлопчик помер у лікарні.
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Винуватицю ДТП перевірять на стан алкогольного сп’яніння.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.