В Ізмаїльському районі жінка за кермом “ВАЗ” на смерть збила дитину

В Ізмаїльському районі жінка за кермом “ВАЗ” на смерть збила дитину

На території Ренійської територіальної громади сталася ДТП, у якій загинув шестирічний хлопчик. Обставини події встановлюють поліцейські.

Як повідомили в поліції Одеської області, трагедія сталася близько 14-ї години в четвер, 25 липня, в межах села Орлівка.

Поліцейські встановили, що 37-річна водійка легковика “ВАЗ” не обрала безпечної швидкості та збила 6-річного хлопчика, коли той вибіг на дорогу.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди дитина отримала травми, які, на жаль, виявилися несумісними з життям. Хлопчик помер у лікарні.

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смертельне дтп в Ізмаїльському районі

Винуватицю ДТП перевірять на стан алкогольного сп’яніння.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

 

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