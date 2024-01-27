Збив на смерть дівчинку в Ізмаїлі: справа винуватця ДТП пішла до суду

Про це повідомили у прес-службі обласного управління Нацполіції.

Нагадаємо, 30 жовтня 2023 року мешканець Ізмаїла у стані алкогольного сп’яніння, керуючи автомобілем «DAEWOO», наїхав у центрі міста на дев’ятирічну дівчинку, коли та переходила дорогу. Постраждала у тяжкому стані перебувала у лікарні, де за її життя боролися медики, але, на жаль, за кілька днів вона померла.

Водія затримали та помістили під варту.

Після проведення низки експертиз та зборів доказів слідчі висунули водієві звинувачення у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України). Обвинувальний акт скеровано до суду.

Правопорушнику загрожує від п’яти до десяти років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами строком від п’яти до десяти років.

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