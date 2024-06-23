В Одесі водій Toyоta вбив 9-річного хлопчика

За даними обласного управління поліції, автопригода сталася на вулиці Михайла Грушевського.

Попередньо поліцейські встановили, що 35-річний водій легкового автомобіля автомобіля Toyоta здійснив наїзд на хлопчика, коли він переинав дорогу в невстановленому для цього місці.

Від отриманих травм дитина загинула на місці.

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські територіального підрозділу поліції та патрульні.

Водія перевірять на стан сп’яніння.

Після того, як з’ясують усі обставини трагедії, буде надано правову кваліфікацію того, що сталося.

Як повідомлялося раніше, в ніч на 17 червня в румунському повіті Констанца рейсовий автобус, в якому перебували 57 громадян України, у тому числі 42 дитини, зіткнувся з вантажівкою. В аварії постраждали 2 дорослих та 13 дітей.