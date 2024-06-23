В Одесі водій Toyоta вбив 9-річного хлопчика

В Одесі водій Toyоta вбив 9-річного хлопчика

Сьогодні вдень, 23 червня 2024 року, в Одесі сталася ДТП, в якій загинула 9-річна дитина. Обставини події встановлюють поліцейські.

За даними обласного управління поліції, автопригода сталася на вулиці Михайла Грушевського.

Попередньо поліцейські встановили, що 35-річний водій легкового автомобіля автомобіля Toyоta здійснив наїзд на хлопчика, коли він переинав дорогу в невстановленому для цього місці.

Від отриманих травм дитина загинула на місці.

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські територіального підрозділу поліції та патрульні.

Водія перевірять на стан сп’яніння.

Читайте також: ДТП у «Двох стовпів»: Citroen наїхав на дівчинку-підлітка

Після того, як з’ясують усі обставини трагедії, буде надано правову кваліфікацію того, що сталося.

Як повідомлялося раніше, в ніч на 17 червня в румунському повіті Констанца рейсовий автобус, в якому перебували 57 громадян України, у тому числі 42 дитини, зіткнувся з вантажівкою. В аварії постраждали 2 дорослих та 13 дітей.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk