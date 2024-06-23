В Одесі водій Toyоta вбив 9-річного хлопчика

Сьогодні вдень, 23 червня 2024 року, в Одесі сталася ДТП, в якій загинула 9-річна дитина. Обставини події встановлюють поліцейські.
За даними обласного управління поліції, автопригода сталася на вулиці Михайла Грушевського.
Попередньо поліцейські встановили, що 35-річний водій легкового автомобіля автомобіля Toyоta здійснив наїзд на хлопчика, коли він переинав дорогу в невстановленому для цього місці.
Від отриманих травм дитина загинула на місці.
На місці ДТП працює слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські територіального підрозділу поліції та патрульні.
Водія перевірять на стан сп’яніння.
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Після того, як з’ясують усі обставини трагедії, буде надано правову кваліфікацію того, що сталося.
Як повідомлялося раніше, в ніч на 17 червня в румунському повіті Констанца рейсовий автобус, в якому перебували 57 громадян України, у тому числі 42 дитини, зіткнувся з вантажівкою. В аварії постраждали 2 дорослих та 13 дітей.