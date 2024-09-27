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В Ізмаїлі оголошено жалобу: святкування Дня міста скасували

В Ізмаїлі оголошено жалобу: святкування Дня міста скасували

Ізмаїл зазнав ворожої атаки напередодні Дня міста. У зв’язку з трагедією, яка призвела до загибелі людей, 28 вересня 2024 року в Ізмаїльській громаді оголошено днем жалоби. Усі святкові заходи скасовано.

Про це повідомив міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко.

У день жалоби на всій території міста приспустять Державний прапор України на будівлях і спорудах органів влади, всіх підприємств, установ і організацій, а також скасують усі святкові заходи з нагоди Дня міста.

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Постраждалим ізмаїльцям надають допомогу

Міська громада надає необхідну допомогу постраждалим від дронової атаки вранці 27 вересня. Пошкоджень зазнали багато житлових будинків. Повністю зруйновано житло багатодітної сім’ї, де є 2-місячний малюк.

Андрій Абрамченко розповів, що сім’ї, які потребують даху над головою, будуть розміщені в певних комунальних установах і забезпечені всім необхідним. Прийом людей, яким нікуди йти, вже розпочато.

Речі з пошкодженого житла будуть поміщені на зберігання в складські приміщення – транспорт для цього надається.

Охочим надати допомогу постраждалим варто звернутися за адресами розміщення на вул. Кафедральна, 20, та вул. Придунайська, 441, або до управління праці та соціального захисту населення, або до колишнього центру дозвілля «Портовик», де нині розміщена місія Червоного Хреста.

Як повідомлялося, сьогодні вранці російський агресор укотре атакував Ізмаїл дронами, внаслідок чого постраждали інфраструктурні об’єкти та житлові будинки. Три людини загинули, поранення різного ступеня тяжкості дістали 14 мирних громадян.

 

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