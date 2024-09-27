Зранку росіяни масово атакували Ізмаїл: зруйновано житлові будинки, є загиблі та поранені

Під ранок 27 вересня 2024 року ворог вдався до масштабного дронового терору Ізмаїла. Унаслідок атаки загинуло троє людей, зруйновано приватні та багатоквартирні будинки. Спалахнули пожежі.
Як повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер, по півдню Одеської області росіяни запустили ударні безпілотники. Робота сил протиповітряної оборони тривала довго і напружено.
Унаслідок атаки загинуло троє людей: дві жінки 1934 і 1955 років народження та 73-річний чоловік. Постраждало 11 осіб, серед яких одна дитина.
Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі, автомобілі.
Унаслідок атаки спалахнуло кілька пожеж, які оперативно ліквідували рятувальники. Один із будинків обвалився.
Правоохоронці фіксують наслідки терористичного акту росіян. Людям надається вся необхідна допомога.
Останнім часом росіяни постійно тероризують наш регіон. Учора вночі Одеський район був атакований ракетами та безпілотниками, більшість ворожих цілей було знищено. Унаслідок атаки загинула жінка, пошкоджено будівлі та автомобілі.