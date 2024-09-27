Новини Одеси та Одеської області

Зранку росіяни масово атакували Ізмаїл: зруйновано житлові будинки, є загиблі та поранені

Зранку росіяни масово атакували Ізмаїл: зруйновано житлові будинки, є загиблі та поранені

Під ранок 27 вересня 2024 року ворог вдався до масштабного дронового терору Ізмаїла. Унаслідок атаки загинуло троє людей, зруйновано приватні та багатоквартирні будинки. Спалахнули пожежі.

Як повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер, по півдню Одеської області росіяни запустили ударні безпілотники. Робота сил протиповітряної оборони тривала довго і напружено.

Унаслідок атаки загинуло троє людей: дві жінки 1934 і 1955 років народження та 73-річний чоловік. Постраждало 11 осіб, серед яких одна дитина.

Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі, автомобілі.

атака на Ізмаїл

Унаслідок атаки спалахнуло кілька пожеж, які оперативно ліквідували рятувальники. Один із будинків обвалився.

атака на Ізмаїл

Правоохоронці фіксують наслідки терористичного акту росіян. Людям надається вся необхідна допомога.

Останнім часом росіяни постійно тероризують наш регіон. Учора вночі Одеський район був атакований ракетами та безпілотниками, більшість ворожих цілей було знищено. Унаслідок атаки загинула жінка, пошкоджено будівлі та автомобілі.

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk