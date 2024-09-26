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В Одесі від обстрілу загинув 21-річний морський прикордонник

В Одесі від обстрілу загинув 21-річний морський прикордонник

В Одесі внаслідок ворожого ракетного удару загинув 21-річний Дмитро Шевченко – заступник командира корабля Морської охорони ДПСУ «Миколаїв».

Про це повідомили в Любашівській громаді.

За офіційними даними Подільського ТЦК, військовослужбовець однієї з військових частин Збройних Сил України Державної прикордонної служби України, лейтенант Дмитро Шевченко помер 25 вересня 2024 року внаслідок травм, отриманих унаслідок ракетного удару по Одесі.

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Відомо, що Дмитро цього року закінчив Одеський Інститут Військово-Морських Сил.

«Блискучий офіцер, професійний моряк, просто хороша людина… Душа компанії, вірний друг, справжній патріот України. Він мріяв досягти вершин кар’єри, стати флотоводцем, адміралом, але доля розпорядилася інакше. Утім, лейтенант Шевченко до кінця виконав свій військовий обов’язок. Його ім’я навічно увійде в пантеон українських героїв», – зазначили в навчальному закладі.

Дмитро Шевченко

У день поховання військовослужбовця, у Любашівській громаді, звідки родом загиблий, буде оголошено День жалоби.

До теми: Пам’яті Івана Балабана: герой з Одещини загинув на завданні в Курській області

 

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