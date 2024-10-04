Новини Одеси та Одеської області

Поруч з одеським будинком «з однією стіною» відновилися будівельні роботи?

Поруч з одеським будинком «з однією стіною» відновилися будівельні роботи?

Воронцовський провулок, 6… Це ― поруч з відомим «будинком з однією стіною» ― місце, куди туристів не приводить на хіба що ледачий гід… І ось вам новина (чи, може, тільки чутки?): що поруч з цим нашим відомим будинком відновилися будівельні роботи…

Чому відновилися? Бо, нагадаємо, у далекому вже 2017 році вони тут почались. Активісти стали на захист будинку з відомою оптичною ілюзією, якого ми могли лишитись.

Пізніше «Одеське життя» повідомляло, що «недобуд» так і залишився недобудом.

А тут ― знову «свіженька новина»: будинок з однією стіною знову хочуть знищити: там почались якісь роботи.

Ми ― на цьому місці. Тиша… Але, як розповідає місцева жителька, робітники вже встановили навіс на сусідній одноповерховій будові.

― Мабуть, тепер почнеться будівництво, ― каже жінка…

будинок з однією стіною
будинок з однією стіною
будинок з однією стіною
будинок з однією стіною
будинок з однією стіною
будинок з однією стіною

Але ж ми застали тільки тишу… Хоча навіс таки є…

Жінка мала рацію: роботи таки розпочали. Але…

Начальник Управління Державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) ОМР Олександр Авдєєв з цього приводу сьогодні, 4 жовтня 2024 року, повідомив:

«Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю в Одеській області видано дозвіл на виконання будівельних робіт з реконструкції домоволодіння ще в березні 2011 року.

будинок з однією стіною
будинок з однією стіною

Нашим управлінням ДАБК міста було заборонено проводити ці роботи ще у вересні 2017 року. Ми вручили замовнику будівництва та генеральному підряднику приписи про зупинення виконання будівельних робіт.

Проте нещодавно ми зафіксували: тут почали влаштовувати дерев’яні та металеві елементи навісу.

4 жовтня за результатами проведеного комісійного обстеження інспекторами ДАБК разом з Приморською районною адміністрацією, Департаментами з благоустрою міста та земельних ресурсів, а також КП «ЖКС «Порто-Франківський» 04.10.2024 про порушення складено акт.

Всі матеріали передано в Приморську адміністрацію. Наразі чекаємо розпорядження на демонтаж самовільно влаштованих елементів та конструкцій».

Заходимо в той самий будинок під номером шість… Тиша тишею, а ось таки бачимо два свіженькі документи.

Документи та все інше ми зафіксували (дивіться наші фото). Чиновники, як бачите, виписали припис про демонтаж навісу на одноповерховій будівлі біля «будинку-стіни» і призупинення робіт… Обидва документи датовані четвертим жовтня цього року…

Тож видихаємо з полегшенням… На всяк випадок додам: поки що…

Фото авторки

 Читайте також: Одеський «плоский дім»: які він зберігає таємниці

Avatar photo
Марія Котова ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk