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Італія профінансує реставрацію п’яти історичних пам’яток в Одесі

Італія профінансує реставрацію п’яти історичних пам’яток в Одесі

Італія надасть фінансову підтримку для відновлення п’яти значущих архітектурних пам’яток в історичному центрі Одеси. Відновлювальні роботи будуть виконувати українські фахівці. Одним із відновлених об’єктів стане центр управління культурною спадщиною.

На форумі Odesa Revival Economic Forum керівник італійської агенції з розвитку AICS П’єтро Піппі заявив, що Італія спрямує кошти на ремонт п’яти важливих об’єктів. Чотири з них перебувають на балансі області, а один належить місту. Усі роботи будуть виконувати українські підприємства, що підкреслює важливість залучення місцевих фахівців для реставрації культурної спадщини.

Серед пам’яток, які будуть відновлені, є Одеська філармонія, музеї Західного та Східного мистецтва, Літературний і Художній музеї, а також будинок Зонтага на Приморському бульварі. У будинку Зонтага планують створити центр управління культурною спадщиною, який стане важливим освітнім і робочим простором. Початок реалізації проєкту заплановано на наступний рік.

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