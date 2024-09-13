Італія профінансує реставрацію п’яти історичних пам’яток в Одесі

На форумі Odesa Revival Economic Forum керівник італійської агенції з розвитку AICS П’єтро Піппі заявив, що Італія спрямує кошти на ремонт п’яти важливих об’єктів. Чотири з них перебувають на балансі області, а один належить місту. Усі роботи будуть виконувати українські підприємства, що підкреслює важливість залучення місцевих фахівців для реставрації культурної спадщини.

Серед пам’яток, які будуть відновлені, є Одеська філармонія, музеї Західного та Східного мистецтва, Літературний і Художній музеї, а також будинок Зонтага на Приморському бульварі. У будинку Зонтага планують створити центр управління культурною спадщиною, який стане важливим освітнім і робочим простором. Початок реалізації проєкту заплановано на наступний рік.