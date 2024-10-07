Будинку з однією стіною бути: будівельні роботи вдалося зупинити

Факт зупинки будівельних робіт підтвердив на своїй сторінці у Фейсбук Депутат Одеської міської ради та начальник управління Державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) Олександр Авдєєв

За словами Авдєєва, незаконне будівництво було відновлено 3 жовтня, але вже наступного дня робота була зупинена. Мешканці навколишніх будинків зазначили, що будівельники нібито мали дозвіл від міста, проте в ході розслідування з’ясувалося, що приміщення належить фізичній особі на законних підставах, а раніше було видано дозвіл на реконструкцію, який у 2017 році було скасовано через порушення.

Нагадаємо, ситуація з незаконним будівництвом біля «будинку з однією стіною» не нова. Це вже третя спроба розпочати роботи на цій ділянці, що супроводжувалася протестами місцевих активістів у 2012 та 2017 роках.

Нещодавно також було ухвалено рішення суду про відновлення пам’ятки архітектури, старовинного особняка Гавсевича, через недбале ставлення власника. За це рішення було накладено штраф у понад 9 мільйонів гривень на компанію, яка орендує об’єкт культурної спадщини. Обурення громадськості та активні дії влади стали важливими чинниками в боротьбі за збереження історичного обличчя Одеси.

Читайте також: