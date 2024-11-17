В «Инфоксводоканале» рассказали, почему в Одессе нет воды и когда она появится

Утром 17 ноября украинская энергетическая система подверглась мощному ракетному удару российскими ракетами. По всей стране пропало электричество, остановился общественный электротранспорт, во многих местах прекратилось и водоснабжение.

В филиале «Инфоксводоканал» сообщили, что по информации ДТЭК «Одесские электросети» сегодня утром применены экстренные отключения электроэнергии, из-за чего ряд объектов «Инфоксводоканала» были обесточены.

Для восстановления водоснабжения большинство насосных станций было переведено на работу от генераторов. Однако значительная мощность и технологические условия работы некоторых насосных станций не дают возможности использования на них источников автономного питания.

Именно поэтому в настоящее время из-за отсутствия электроэнергии на некоторых объектах водоканала наблюдаются временные перебои в водоснабжении потребителей в разных районах города Одессы.

После восстановления энергоснабжения водоснабжение будет возобновлено в кратчайшие сроки.

Если у вас нет воды, в Одессе запастись ею можно в бюветах. Адреса можно узнать здесь: «Как работают одесские бюветы при отсутствии света».

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