Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, два керівники підрозділів превентивної діяльності поліції організували корупційну схему з отримання хабарів від підприємців за безперешкодне ведення бізнесу.

За «винагороду» посадовці обіцяли не притягувати до адміністративної відповідальності за допущені порушення та не мобілізувати найманих працівників.

Для кожного бізнесу було встановлено «таксу». Так, за безперешкодне ведення бізнесу власник шиномонтажу мав заплатити 500 дол США, а потім надавати 150 доларів США щомісяця.

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Співробітників поліції затримали після отримання чергового «траншу» – майже 40 тис грн, які підприємець передав їм за кілька місяців роботи.

Їм повідомлено про підозру в отриманні хабарів за ч. 3 ст. 368 КК України.

Поліцейських взяли під варту з альтернативою застави. Вирішується питання про їх відсторонення від займаних посад.