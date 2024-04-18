На Одещині сільський чиновник вимагав гроші у «ухилянтів»

Як повідомили в обласному управлінні поліції, заступник голови однієї із сільських рад Одеського району вимагав гроші з підлягаючих мобілізації чоловіків.

Зокрема, поліцейські задокументували факт вимагання посадовцем 4 800 доларів у місцевого жителя. В таку суму він оцінив свої послуги з надання документів про непридатність до військової служби та відстрочення мобілізації шляхом впливу на посадових осіб ТЦК та СП та ВЛК.

Правоохоронці затримали чиновника у його кабінеті під час отримання ним частини грошей від обумовленої суми у розмірі 800 доларів.

Затриманого підозрюють у здобутті неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України). Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна.