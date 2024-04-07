Удар баллістикою по Одесі ввечері 6 квітня: горіли будівлі біля порту, є постраждалі

За повідомленням Сил оборони півдня України, в результаті виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Постраждали адміністративна та технічна будівлі.

Про загиблих військові не повідомляють, але, як стало відомо, що внаслідок вечірньої атаки постраждала співробітниця одного із навколишніх підприємств – у неї діагностували акубаротравму.

Опівночі ворог продовжив терор і здійснив атаку безпілотниками типу Shahed-131/136, але вже в іншому напрямку.

Бойова робота тривала майже три години. Сили протиповітряної оборони знищили 11 ударних дронів у небі над Дніпропетровщиною. Уламками збитих безпілотників пошкоджено кілька будівель та автівки.

Як повідомляло «Одеське життя», увечері 6 квітня Одесу струсонув потужний вибух – він прогримів буквально через кілька хвилин після того, як було оголошено повітряну тривогу. Повідомлялося про пожежу.

Також нагадаємо, що вечірня ракетна атака була в Одесі вже другою за день – вперше ракета влучила в об’єкт комунального господарства в Одеському районі, загинула одна людина.