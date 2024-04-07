Новини Одеси та Одеської області

Над Одесою збили 2 ворожі дрони-розвідники

Над Одесою збили 2 ворожі дрони-розвідники

Сьогодні, в неділю, 7 квітня 2024 року, протягом дня над морем поблизу Одеси сили протиповітряної оборони знищили два російські розвідувальні безпілотники.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Протягом дня 7 квітня 2024 року в Одеській області, над акваторією Чорного моря, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади знищено 2 російські розвідувальні БПЛА – «Supercam» та «Орлан-10»,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що сьогодні вранці багато одеситів почули вибух, при тому, що тривогу в місті не оголошували. І невдовзі після вибуху в небі над Одесою багато хто помітив характерний слід.

Слід від збитого дрону над Одесою

Збили розвідувальний дрон над Одесою

Тоді ж моніторингові телеграм-канали попередили, що ворог запустив у бік Одеси кілька безпілотників, і можливі повторні збитки.

Як повідомлялося раніше, цієї ночі захисники нашого неба збили всі 17 ударних дронів – «шахедів», які атакували Харківську, Дніпропетровську та Полтавську області.

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