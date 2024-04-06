В Одесі пролунали потужні вибухи – що відомо про атаку 6 квітня

Сили оборони півдня України повідомили про ракетну небезпеку для південних областей (загроза балістики). А моніторингові телеграм-канали написали про ракету у бік Одеси-Чорноморська.

Вибухи, які пролунали кілька хвилин тому, були чутні в районі Таїрова. Але чи це був «приліт» чи результат роботи наших сил протиповітряної оборони, поки що не відомо.

«Одеса та Одеський район, перебувайте в укриттях до відбою! Це важливо!» – попереджає голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Повідомляється про ще одну мету з моря. Одесити, укриття не залишаємо!

«Одеське життя» продовжує стежити за ситуацією…

ОНОВЛЕНО 13:34

О 13:34 пролунав відбій тривоги.

За інформацією Сил оборони півдня України, сьогодні вдень в Одеській області, над акваторією Чорного моря, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади знищено 2 російських розвідувальних БпЛА “Орлан-10”.

Нагадаємо, ввечері 5 квітня російські терористи випустили у бік Одеси ракетуз акваторії Чорного моря. Ракету збили, але її уламки та вибухова хвиля розбили вікна у прибережних будівлях.

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