В Одесі пролунали потужні вибухи – що відомо про атаку 6 квітня

Сьогодні вдень, у суботу, 6 квітня 2024 року, приблизно о 13.03 в Одесі пролунав сигнал повітряної тривоги. А вже за кілька хвилин пролунали гучні вибухи.
Сили оборони півдня України повідомили про ракетну небезпеку для південних областей (загроза балістики). А моніторингові телеграм-канали написали про ракету у бік Одеси-Чорноморська.
Вибухи, які пролунали кілька хвилин тому, були чутні в районі Таїрова. Але чи це був «приліт» чи результат роботи наших сил протиповітряної оборони, поки що не відомо.
«Одеса та Одеський район, перебувайте в укриттях до відбою! Це важливо!» – попереджає голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Повідомляється про ще одну мету з моря. Одесити, укриття не залишаємо!
«Одеське життя» продовжує стежити за ситуацією…
ОНОВЛЕНО 13:34
О 13:34 пролунав відбій тривоги.
За інформацією Сил оборони півдня України, сьогодні вдень в Одеській області, над акваторією Чорного моря, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади знищено 2 російських розвідувальних БпЛА “Орлан-10”.
Нагадаємо, ввечері 5 квітня російські терористи випустили у бік Одеси ракетуз акваторії Чорного моря. Ракету збили, але її уламки та вибухова хвиля розбили вікна у прибережних будівлях.
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